موعد مباراة تشيلسي ضد ستاد رين في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:40 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يحل تشيلسي ضيفاً على ملعب "روازون بارك" لمواجهة مضيفه ستاد رين الفرنسي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويأمل تشيلسي في تحقيق النقاط الثلاث من المباراة، من أجل الاقتراب من الصعود إلى دور الـ16، والحفاظ على صدارة المجموعة.

ويتصدر تشيلسي المجموعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع أشبيلية، بينما يتذيل رين المجموعة برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع كراسنودار.

وسوف تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، لعاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات، السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

وتنقل أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق رؤوف خليف.

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