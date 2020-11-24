الوضع يزداد خطورة.. تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مواجهة فيروس كورونا لا تعتمد فقط على الإجراءات الحكومية، ولكن المواطن عليه دور كبير جدًا في هذه الأزمة.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ارتداء الكمامة في مقدمة إجراءات الحكومة، وتم فرض إجراء عقابي بغرامة بحد أقصى 4 آلاف جنيه؛ لأن المواطن لا يلتزم بارتداء الكمامة بسهولة.





وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الوضع يزداد خطورة مع الوقت مع زيادة عدد إصابات فيروس كورونا، متابعًا: "أعداد إصابات الموجة الثانية في البلدان الأخرى فاقت أعداد الموجة الأولى".





وأكد، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والصيدليات، مشيرًا إلى أن هناك مخزونًا كبيرًا، وأن الوضع مطمئن للغاية، وما حدث في الموجة الأولى من نقص الأدوية لن يحدث في الموجة الثانية.



