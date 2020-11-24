تعرف على مباريات الجولة الأولى لمجموعة بحرى بالقسم الثاني

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الأربعاء منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بإقامة 8 مباريات قوية ومثيرة.

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة الأولى

1- دمنهور مع حرس الحدود

يواجه فريق دمنهور بقيادة محمد فايز نظيره فريق حرس الحدود الهابط من الدوري الممتاز بقيادة محمد حليم في مواجهة هامة ومرتقبة لكلا الفريقان بحثاً عن أول ثلاث نقاط.

2- فاركو مع الرجاء

يحتضن ملعب حرس الحدود، لقاء فاركو بقيادة أحمد عاشور مع الرجاء بقيادة محمد عبد السميع في مواجهة محفوفة بالمخاطر، بحثاً عن حصد الثلاث نقاط من جانب كلاً منهما.

3- دكرنس مع المالية

يلتقي فريق دكرنس بقيادة مصطفى عبده مع فريق مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدى، بملعب دكرنس، في مواجهة ليست بالسهلة لأصحاب الديار.

4- كفر الشيخ مع أبو قير

على استاد كفر الشيخ يخوض فريق كفر الشيخ الصاعد من القسم الثالث بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق لقاء صعب مع فريق أبو قير بقيادة أحمد الكأس.

5- الأوليمبي مع سبورتنج

يشهد ملعب عز الدين يعقوب إقامة مباراة الأوليمبي بقيادة أحمد ساري مع فريق سبورتنج الصاعد من القسم الثالث بقيادة أحمد فاروق.

6- المنصورة مع بيلا

يحل فريق فريق بيلا بقيادة إبراهيم الشهيدى ضيفا على فريق  المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد، في لقاء هام للفريقان بحثاً عن الفوز .

7- البلدية مع بنى عبيد

يواجه فريق بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد نظيرة فريق بنى عبيد الصاعد من القسم الثالث بقيادة عادل صديق في مواجهة صعبة لأبناء المحلة.

8- الجزيرة مع الحمام

على ملعب المدينة الشبابية بابى قير، يلتقي فريق الجزيرة بقيادة محمد سليمان مع فريق الحمام بقيادة سعد سمير في ديربي مرتقب من العيار الثقيل.

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