مستشار ترامب: المحكمة الفيدرالية العليا ستقرر الفائز في الانتخابات

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:30 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شيماء حسن
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قال جابريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، إنه حتى الآن لم يتم الإعلان اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية في عدة ولايات وعلى رأسها ولاية جورجيا.

وأضاف "صوما" في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن المحكمة الفيدرالية العليا لم تفصل في الانتخابات حتى الآن.

وأشار عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي، إلى أن هناك بعض الولايات سواء بنسلفانيا، جورجيا، لم يتم حسم الأصوات فيها حتى الآن، متوقعًا أن ترامب لن يعلن هزيمته قبل صدور قرار المحكمة الفيدرالية.

في سياق منفصل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الإشراف على البيئة يمثل "التزاما مقدسا" لإدارته، واصفا جهودها في سبيل حماية البيئة في البلاد والعالم بـ"التاريخية".

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال الفعالية الثانية حول الحفاظ على الأرض على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة افتراضيا برئاسة السعودية، إن الحكومة الأمريكية خلال السنوات الأربع الماضية اتخذت "خطوات مذهلة" لضمان أن تكون الولايات المتحدة من بين الدول الأنظف هواء ومياها على مستوى العالم.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى استثمار إدارته أكثر من 38 مليار دولار في البنية التحتية للمياه، بما يشمل ملايين الدولارات لمنع تعرض الأطفال للرصاص في مياه الشرب.

ولفت ترامب إلى تعهد الإدارة الأمريكية بزرع مليار شجرة ضمن مبادرة تريليون شجرة، وذكر بتبنيه "قانون الهواء الطلق"، واصفا إياه بـ"أهم استثمار في الحدائق الوطنية الأمريكية منذ أكثر من قرن".

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