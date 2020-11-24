أستاذ المناعة بنيو جيرسي: أمريكا دخلت الموجة الثالثة لفيروس كورونا

قال عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بولاية نيو جيرسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت للموجة الثالثة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه خلال الـ6 أيام الأخيرة وصلت أعداد الإصابات إلى مليون حالة.





وأضاف "خضر" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك تحذيرات في الولايات المتحدة من مخاطر التجمعات خاصة مع اقتراب الأعياد، ولاسيما وأن الفيروسات تتكاثر خلال موسم الخريف.





وأشار أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بولاية نيو جيرسي، إلى أن سماح هيئة الدواء والغذاء الأمريكي بإجراء التحليل المنزلي لفيروس كورونا ساعد على ارتفاع أرقام الإصابات بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الجهاز يقوم بتحديد ما إذا كانت العينة إيجابية أو سلبية خلال نصف ساعة.





وأوضح، أن لقاح مودرينا سيكون بالمجان لكل المواطنين في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن أسعار الأدوية متفاوتة بين دولة إلى أخرى ولابد أن يكون هناك مفاوضات مع الشركة المنتجة من أجل جعل الأسعار مناسب لها بالأسعار المحلية بداخل هذه الدول.



