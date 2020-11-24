عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اليوم تم الإعلان عن لقاح اكسفورد ضد فيروس كورونا، وله العديد من المميزات، مشيرا إلى أن فاعليته ما بين 70 إلى 90%.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن من مزايا لقاح اكسفورد أن سعره 4 دولار، معقبا: "أرخص من مصل الإنفلونزا الموسمية.. ودي ميزة عبقرية"، لافتا إلى أن أساس لقاح اكسفورد هو الجرعة الأولى، حيث تحصن من يحصل عليها بنسبة 70%.





وأضاف أن لقاح اكسفورد ليس معقدا، ويمكن حفظة في الثلاجة العادية، مؤكدا أنه سيكون بمقدر أشخاص كثيرة بحلول شهر يناير الحصول على لقاح كورونا بالعالم، حيث يوجد نحو 6 لقاحات جاهزة من ضمن 13 لقاح في مرحلة التجارب السريرية، معلقا: "إحنا في فترة الأمل".





إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و6548 حالة وفاة.



