محمد رمضان يعلن إلغاء مسلسله في رمضان 2021 ويشكر الجمهور على عدم دعمه

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


اعلن الفنان محمد رمضان، إلغاء مسلسله "موسي" والذي كان من المقرر عرضه موسم دراما رمضان المقبل وذلك بعد أزمته علي السوشيال ميديا .

وكتب رمضان، علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية .. شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم .. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي ثقتي_
في الله وحده".


من ناحية أخري اعلنت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، موعد محاكمة محمد رمضان حيث أصدر أن الجلسة من المقرر إقامتها يوم 19 ديسمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بتهمة الإساءة للشعب المصري.


وأقام المحامي طارق محمود، الدعوى أمام "الأمور المستعجلة"، على خلفية تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان المصري مع فنان إسرائيلي يدعى عومير آرم، في دبي.


وتقدم محمود بإنذار على يد محضر لنقابة المهن التمثيلية، مطالبا إياها بإحالة الفنان محمد رمضان، للتحقيق الفوري، وشطبه من جداول النقابة.


أخبار تهمك

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 5 ساعات

"أجري اعيط في الاسانسير".. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بعد وقفه عن التمثيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

عمرو فهمي.. المحارب الذي انتصر وحده

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الصفقة الرابعة.. تعرف على تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 10 ساعات

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

11:04 م

بعد الصفقة الرابعة.. تعرف على تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»