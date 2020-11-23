تلا يتعاقد مع كريم الكومي استعداداً للموسم الجديد

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
نجح فريق مركز شباب تلا في الحصول على توقيع اللاعب كريم الكومي لاعب فريق غزل شبين السابق، في صفقة إنتقال حر، لمدة ثلاث مواسم، استعداداً لدوري القسم الثالث 2020-2021.

وقام اللاعب بالتوقيع لتلا، في حضور عماد سرور المدير الفني، وكريم علوان المدرب العام، وسبق للكومي الإنضمام لأندية غزل شبين، والنصر، والجونة، وكفر الشيخ، كما لعب في الموسم الماضي لغزل شبين.

وضم تلا مؤخراً أكثر من لاعب وهم، أحمد كريم، والسيد علاء، وتجديد التعاقد مع الإفريقي سعيدو.

أخبار تهمك

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

"أجري اعيط في الاسانسير".. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بعد وقفه عن التمثيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

عمرو فهمي.. المحارب الذي انتصر وحده

منذ أقل من ساعتين

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الصفقة الرابعة.. تعرف على تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعة و 9 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

بعد الصفقة الرابعة.. تعرف على تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

10:30 م

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»