عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

بعث صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برسالة خاصة بعد حالة القلق التي انتشرت بين محبيه بسبب تدهور حالته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وكتب صالح جمعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "سيأخذ الجميع نصيبه من الدنيا، سعادة أو حزن لن يفوتك شيء كتبه الله لك، أو عليك.. فارضى بالقدر وقل الحمد لله".





وكانت زوجة لاعب النادى الأهلي صالح جمعة، كشفت تدهور الحالة الصحية للاعب بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث أكدت عبر حسابها الشخصى على موقع"إنستجرام"، أنه مريض للغاية منذ إصابته بالفيروس.





يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا بعدما ظهرت نتيجة المسحة الطبية وثبتت إيجابياتها وذلك قبل أيام من نهائي القرن، ومواجهة الأهلي والزمالك بالمبارة المرتقبة في نهائي النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



