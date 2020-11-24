تعليق صاحب الصورة الأكثر تداولًا على التواصل الاجتماعي وهو يحمل نجله على كتفيه

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:11 ص
صاحب الصورة المتداولة
صاحب الصورة المتداولة
شيماء حسن
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قال محمد عبد التواب، صاحب الصورة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل نجله المريض على كتفيه داخل إحدى محطات المترو، إنه كان متوجهًا إلى علاج نجله الذي يعاني من ضمور في الناحية اليمنى. 

وأضاف "عبدالتواب" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين: "واحد قريبي اتصل بيا وقالي أن صورتك منتشرة على مواقع التواصل، وأنا معرفش مين اللي صورلي هذه الصورة".

وتابع: "بقالي 18 عام وأنا بذهب وأنا شايل ابني على رأسي حتى يتلقى العلاج، وعايز حد يساعدني في علاجه ونفسي اطلع عمرة ويكون عندي بيت، وعملت قرض علشان أقدر أعالج ابني".

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