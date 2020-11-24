تعليق صاحب الصورة الأكثر تداولًا على التواصل الاجتماعي وهو يحمل نجله على كتفيه

قال محمد عبد التواب، صاحب الصورة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل نجله المريض على كتفيه داخل إحدى محطات المترو، إنه كان متوجهًا إلى علاج نجله الذي يعاني من ضمور في الناحية اليمنى.





وأضاف "عبدالتواب" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين: "واحد قريبي اتصل بيا وقالي أن صورتك منتشرة على مواقع التواصل، وأنا معرفش مين اللي صورلي هذه الصورة".



