وزير البترول: مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي سترتفع لـ5%

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رحلة الوصول لمزايدة عالمية على التنقيب عن الذهب، لم تبدأ فقط منذ تعديل قانون الثروة المعدنية، لكن بدأ عندما تم وضع استراتيجية مفصلة تتحدث عن قطاع التعدين.

وتابع "الملا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on "، مساء الإثنين، أن قطاع الثروة المعدنية على مدار عقود لم يتم تطويره، بما يتفق مع قيمته وفرصه الاستثمارية، وبما يمكن أن يحققه من قيمة مضافة للاقتصاد القومي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، ومن ثم في عام 2018 تم دراسة أوضاع قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي من 0.5% لـ5% خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الوزارة تعاقدت مع أكبر بيوت خبرة متخصصة في قطاع التعدين، وتم وضع ملامح واستراتيجية التطوير، وتحديد المعوقات التي إكتنفت تراجع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، حيث تم تحديد مشاكل التشريع ومشاكل أخرى تعيق جذب الاستثمار، ومن ثم بدأنا في وضع خارطة الطريق ووصلنا إلى باكورة ما تم مؤخرًا.

كاشفًا أن حجم المشاركة من كبرى الشركات والجنسيات في مزايدة الذهب الاخيرة يعكس نجاح عملية التطوير التشريعي فيما يخص نماذج التراخيص والنماذج المالية وأعقبها حملة ترويجية للخارج قلنا فيها للمستثمرين " خلاص إحنا خلصنا وبقينا جاهزين "


أخبار تهمك

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ 36 دقيقة

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد الصفقة الرابعة.. تعرف على تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو فهمي.. المحارب الذي انتصر وحده

منذ أقل من ساعتين

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

"أجري اعيط في الاسانسير".. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بعد وقفه عن التمثيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

بعد الصفقة الرابعة.. تعرف على تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

10:30 م

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»