"تطوير العشوائيات": نقل سوق الجمعة لمكان أكثر تطورًا بتكلفة 300 مليون جنيه

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كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، التفاصيل المتعلقة بنقل سوق الجمعة إلى مكان أكثر تطويرًا على مستوى الجودة ومقامة الحرائق، مشيرًا إلى أنه تم تسليم أكثر من 85 وحدة للباعة من سوق الجمعة في هذه الأسواق.



وقال "صديق" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه سيتم توفير الوحدات مقابل مبلغ من 100 إلى 200 جنيه، لافتًا إلى أن المبالغ التي سيتم تحصيلها لصرفها على أعمال الصيانة.



وأوضح رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن الدولة لا تحقق أي استفادة مالية من هذه الأسواق ولكنها تستثمر في الإنسان، مؤكدًا أنه لن يتم بيع أي منتجات غير قانونية أو منتجات تكون مصدر للأوبئة والأمراض في هذه الأسواق.



وأشار إلى أن تكلفة التطوير حتى الآن وصلت إلى 298 مليون جنيه ومتوقع عند الانتهاء منه أن تكسر حاجز الـ 300 مليون جنيه.



