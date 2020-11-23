وزراء النقل والبترول والتعاون الدولي يشهدون توقيع بروتوكولات التعاون مع التحالفات الدولية

شهد وزراء النقل والبترول والثروة المعدنية والتعاون الدولي توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون بين عدد من التحالفات خلال الدورة الثالثة من مؤتمر النقل الذكي، المقام بالتوازي مع الدورة الرابعة والعشرون من المعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020 ، لدعم وتطوير منظومة النقل المصرية بأحدث الأدوات.





وشهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي توقيع الهيئة القومية للأنفاق وتحالف "أفيك انترناشيونال" الصيني اتفاقيتي تعاون لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع القطار الكهربائي المونوريل الخاص بربط خط (السلام _ العاشر من رمضان_ العاصمة الادارية).





وقام بتوقيع عقد المرحلة الثانية كل من الدكتور مهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق والسيد يانج جينشان من شركة أفيك الصينية، كما قام بتوقيع عقد المرحلة الثالثة من المشروع الدكتور مهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن الجانب الصيني السيد يانج جينشان من شركة أفيك، والسيد لي ويدنج من شركة كريك.





وشهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل اليوم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين مجموعة الديدي وجاما للمقاولات بشأن إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع القطار المكهرب لنقل البضائع لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية وإنشاء وادارة تشغيل الميناء الجاف المقرر تدشينه بمدينة دمياط الجديدة بنظام ال BOT.





وقام بتوقيع العقد من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس عصام عبد القادر والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة واللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة، والمهندس عبد الفتاح الديدي ممثل تحالف شركات الديدي جروب – جاما للإنشاءات).





وشهد كل من الفريق كامل الوزير وزير النقل و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير اليابان بالقاهرة توقيع شركات المقاولون العرب ويضم شركات "كونكورد – بتروجيت – أبناء حسن علام" عقد تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورش عقد تنفيذ الأعمال الاعتيادية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من خط المترو الرابع، وتشمل (حدائق الأشجار – عمرو بن العاص) في المسافة من محطة المساحة وحتى محطة حدائق الاشجار بطول 13.7 كم.





وقام بالتوقيع الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولين العرب والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجيت والمهندس حسن علام رئيس شركة أبناء حسن علام والمهندس أحمد العبد رئيس شركة كونكورد، كما شهدوا أيضا توقيع شركات ميتسوبيشي وأوراسكوم عقد تنفيذ المجموعة المتخصصة للأعمال الكهروميكانيكية للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى، فيما قام بتوقيع التعاون الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق والسيد جوشي هاتاجاوا من ميتسوبيشي، والمهندس أسامة بشاي من شركة أوراسكوم.





كما شهد وزير النقل توقيع " اتفاقية إطار عمل لإنشاء مركز تدريب مهني مصري صيني مشترك لتكنولوجيا السكك الحديدية " بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ( المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية) ومعهد ناجينغ لتكنولوجيا السكك الحديدية ( NIRT) وشركة افيك الصينية في مجال التدريب ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال السكك الحديدية ، وقام بتوقيع العقد من الجانب المصري المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومن الجانب الصيني السيد يانج جينشان ممثل شركة أفيك





الجدير بالذكر أن الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، انطلقت الأحد 22 نوفمبر، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار The Big Reset، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وتستمر حتى 25 نوفمبر.





ويقام داخل معرض Cairo ICT، مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX، برعاية البنك المركزي المصري وشركة e-finance وعدد من البنوك وشركات الدفع الرقمي، للعام السابع على التوالي، ويختص بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالي وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها، وكذلك تقام الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض الأمن والسلامة العامة DSS، وسيتم إقامة ساحة الابتكار Innovation Arena للعام الخامس على التوالي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والمبدعين لعرض مشروعاتهم المبتكرة.





وبالتوازي مع Cairo ICT كايرو آي سي تين تقام الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA بشراكة مع وزارة النقل، والذي يشهد الكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مجال النقل والمواصلات اعتمادا على التكنولوجيا.





وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، التي يتم تطبيقها داخل المعرض، فقد تم الاتفاق مع المسؤولين عن قاعة مصر للمعارض الدولية التي تشهد استضافة الحدث، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بدءًا من الدخول للقاعات عبر بوابات تعقيم آلي وقياس درجة حرارة الزائرين عند البوابة الخارجية وكاميرات حرارية، وأقنعة وجه ومطهرات، وتسجيل الدخول إلكترونياً لمنع التزاحم عند البوابات والحد من التلامس، مع الالتزام بتعقيم مختلف جنبات المعرض بشكل دوري.