هجوم إرهابي بالسعودية يسفر عن حريق في خزان للوقود (تفاصيل)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:25 م
وزارة الطاقة السعودية
وزارة الطاقة السعودية
الفجر السعودي
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صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية اليوم الإثنين، بأن  انفجار ا قد  تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.


وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

 

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

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