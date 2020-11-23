برفقة يسرا.. أحمد السبكي يشوق جمهوره لأحدث أعماله

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شوق المنتج أحمد السبكي لأحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "ليلة العيد" ، ونشر أحمد السبكي صورة تجمعه بالفنانة يسرا والمخرج سامح عبدالعزيز من كواليس الفيلم ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق السبكي على الصورة وكتب : فيلم ليلة العيد قريباً.

فيلم "ليلة العيد" تدور أحداثه حول 6 بطلات، ولكل بطلة حكاية مختلفة حول ليلة العيد، وتدور أحداثه في يوم واحد، مابين يوم الوقفة وأول يوم العيد، لنستعرض من خلاله العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

ويشارك بالفيلم عدد كبير من النجوم منهم غادة عادل، محمد لطفي، وريهام عبدالغفور، وأحمد خالد صالح، سيد رجب.

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