ميلان يكشف تفاصيل إصابة إبراهيموفيتش ومدة غيابه

ذكرت تقارير صحفية إيطالية تفاصيل الإصابة التي تعرض لها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم هجوم ميلان الإيطالي في المباراة التي فاز بها ميلان على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري.





وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن إبراهيموفيتش يعاني من إصابة في أوتار الركبة في ساقه اليسرى ومن المتوقع أن يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية في الساعات المقبلة للوقوف على مدى خطورة إصابته.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إصابة النجم السويدي لا تبدو خطيرة لكنها ستمنعه من المشاركة في المباراتين المقبلتين أمام ليل الفرنسي بالدوري الأوروبي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إبراهيموفيتش كان قد سجل هدفين من أهداف الروسينيري خلال هذه المباراة مواصلاً تألقه الكبير مع الفريق منذ بداية الموسم.



