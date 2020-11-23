ميلان يكشف تفاصيل إصابة إبراهيموفيتش ومدة غيابه

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إيطالية تفاصيل الإصابة التي تعرض لها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم هجوم ميلان الإيطالي في المباراة التي فاز بها ميلان على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن إبراهيموفيتش يعاني من إصابة في أوتار الركبة في ساقه اليسرى ومن المتوقع أن يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية في الساعات المقبلة للوقوف على مدى خطورة إصابته.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إصابة النجم السويدي لا تبدو خطيرة لكنها ستمنعه من المشاركة في المباراتين المقبلتين أمام ليل الفرنسي بالدوري الأوروبي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إبراهيموفيتش كان قد سجل هدفين من أهداف الروسينيري خلال هذه المباراة مواصلاً تألقه الكبير مع الفريق منذ بداية الموسم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إصابة شريف وسليمان.. تعرف على المصابين في مستشفي الأهلي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 9 ساعات

بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ أقل من ساعتين

جريزمان يفجر أزمة كبرى في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

إبراهيموفيتش يوافق على العودة لميلان

عقبة وحيده تقف أمام انضمام إبراهيموفيتش إلى ميلان

تفاصيل عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان

هل تعرقل إصابة إبراهيموفيتش رحيله عن ميلان ؟

إبراهيموفيتش يقترب من الاستمرار مع ميلان

ميلان يعلن تجديد عقد إبراهيموفيتش لمدة موسم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:30 م

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

06:44 م

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

08:09 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»