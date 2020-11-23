7 صفقات جديدة تدعم صفوف سمسطا قبل انطلاق الموسم

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نجح مجلس إدارة مركز شباب سمسطا "أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثاني " فى اتمام اجراءات التعاقد مع 6 لاعبين جدد على سبيل الانتقال الحر بجانب ضم لاعب جديد لمدة موسم على سبيل الإعارة .



وضمت الصفقات الجديدة لسمسطا كلا من : ايمن سعد لاعب جمهورية شبين السابق ومحمد كارم مهاجم تليفونات بنى سويف ومروان رمضان لاعب تليفونات بنى سويف ومحمد عبد السميع لاعب سوهاج وأحمد حسن ' سامبا ' لاعب التليفونات ومحمود شعبان ' تريكه ' لاعب سوهاج .



فيما نجح مسؤلي سمسطا فى ضم حمادة احمد لاعب بنى سويف مواليد 1999 لمدة موسم على سبيل الإعارة من فريق بني سويف .



وكان مسؤلي سمسطا قد نجحوا فى ضم العديد من الصفقات خلال الفترة الماضية أبرزهم محمود سيد ' راندي ' حارس مرمى ديروط وضم عادل نور لاعب بنى سويف على سبيل الإعارة لمدة موسم ، بجانب عبد الله ميسى وأحمد عبد الحافظ والثنائى الأفريقى كوامى وجارا .



وضمت القائمة الاولى للفريق 8 لاعبين هم ( محمد احمد حسين ' الزينى ' ، محمود محمد على ' بنوا ' ، وبلال عبد الباسط ، محمد جمال ' كوليبالي ' ، حسام حسن ، محمد رجب ، احمد رمضان ، مرزوق حسن )



سمسطا الرياضى نجح فى اقتناص بطاقة الصعود للقسم الثانى عقب تصدره المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث برصيد 48 نقطة فى إنجاز تاريخى للفريق ، ليصبح الفريق الثالث ببنى سويف التى ستشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



ويقود سمسطا جهاز فني مكونا من على حسن رمضان مديرا فنيا وعلي عبدالعظيم امام مدربا عاما وعمرو ابوالنور مدربا مساعدا وهاني جمال مدربا لحراس المرمى واحمد كمال مديرا للكرة ومجدي صلاح إداريا .