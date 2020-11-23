7 صفقات جديدة تدعم صفوف سمسطا قبل انطلاق الموسم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
محمد الحسينى
Advertisements


نجح مجلس إدارة مركز شباب سمسطا "أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثاني " فى اتمام اجراءات التعاقد مع 6 لاعبين جدد على سبيل الانتقال الحر بجانب ضم لاعب جديد لمدة موسم على سبيل الإعارة .

وضمت الصفقات الجديدة لسمسطا كلا من : ايمن سعد لاعب جمهورية شبين السابق ومحمد كارم مهاجم تليفونات بنى سويف ومروان رمضان لاعب تليفونات بنى سويف ومحمد عبد السميع لاعب سوهاج وأحمد حسن ' سامبا ' لاعب التليفونات ومحمود شعبان ' تريكه ' لاعب سوهاج .

فيما نجح مسؤلي سمسطا فى ضم حمادة احمد لاعب بنى سويف مواليد 1999 لمدة موسم على سبيل الإعارة من فريق بني سويف .

وكان مسؤلي سمسطا قد نجحوا فى ضم العديد من الصفقات خلال الفترة الماضية أبرزهم محمود سيد ' راندي ' حارس مرمى ديروط وضم عادل نور لاعب بنى سويف على سبيل الإعارة لمدة موسم ، بجانب عبد الله ميسى وأحمد عبد الحافظ والثنائى الأفريقى كوامى وجارا .

وضمت القائمة الاولى للفريق 8 لاعبين هم ( محمد احمد حسين ' الزينى ' ، محمود محمد على ' بنوا ' ، وبلال عبد الباسط ، محمد جمال ' كوليبالي ' ، حسام حسن ، محمد رجب ، احمد رمضان ، مرزوق حسن )

سمسطا الرياضى نجح فى اقتناص بطاقة الصعود للقسم الثانى عقب تصدره المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث برصيد 48 نقطة فى إنجاز تاريخى للفريق ، ليصبح الفريق الثالث ببنى سويف التى ستشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ويقود سمسطا جهاز فني مكونا من على حسن رمضان مديرا فنيا وعلي عبدالعظيم امام مدربا عاما وعمرو ابوالنور مدربا مساعدا وهاني جمال مدربا لحراس المرمى واحمد كمال مديرا للكرة ومجدي صلاح إداريا .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

جريزمان يفجر أزمة كبرى في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بعد إصابة شريف وسليمان.. تعرف على المصابين في مستشفي الأهلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بني سويف يواصل استعداداته لمواجهة شبان قنا وترقب لتحديد قرار الملعب

تعرّف على أرقام بني سويف في الموسم الماضي والحالي بالقسم الثاني

ننشر صفقات أندية الصعيد في ميركاتو المظاليم

تعرف على تشكيل الجهاز الفنى لسمسطا بالمظاليم

تعرف على القائمة الاولى لسمسطا بالمظاليم

سمسطا يستعير لاعب بنى سويف ويواجه القيس وديا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:30 م

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

06:44 م

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

08:09 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»