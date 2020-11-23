"الفجر" تنعي شقيقة مساعد مدير أمن الجيزة للوحدات

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تنعي أسرة تحرير جريدة "الفجر" ببالغ الحزن والأسى المرحومة بإذن الله شقيقة اللواء مصطفى البكري مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الوحدات.



وتدعوا المولى عز وجل أن يلهم الأهل الصبر والسلوان، وأن يتغمد الله الفقيدة برحمته وواسع مغفرته، وأن يجعل مثواها الجنة.



وأقيم واجب العزاء مساء اليوم الاثين بمسقط رأس الأسرة بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.