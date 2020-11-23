عودة الإعلامي خيري رمضان قريبا على "القاهرة والناس"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
أعلنت قناة "القاهرة والناس" عن عودة الإعلامي خيري رمضان من خلال أحد برامج القناة والتي ستحدث طفرة بالقناة.

وكان أيضا الإعلامي محمد علي خير قد عاد مرة أخرى من خلال برنامج "المصري أفندي" على قناة "القاهرة والناس".

واختفى الإعلامي خيرى رمضان بعد توقف برنامجه "مصر النهارده" والذي كان يعرض على شاشة التلفزيون المصري، وذلك بعدما دخل في سلسلة من الأزمات، بسبب بعض الموضوعات التي ناقشها في حلقاته.
عودة الإعلامي خيري رمضان قريبا على "القاهرة والناس"
عودة الإعلامي خيري رمضان قريبا على "القاهرة والناس"
عودة الإعلامي خيري رمضان قريبا على "القاهرة والناس"
عودة الإعلامي خيري رمضان قريبا على "القاهرة والناس"
عودة الإعلامي خيري رمضان قريبا على "القاهرة والناس"
عودة الإعلامي خيري رمضان قريبا على "القاهرة والناس"
عودة الإعلامي خيري رمضان قريبا على "القاهرة والناس"
عودة الإعلامي خيري رمضان قريبا على "القاهرة والناس"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خيري رمضان الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ 41 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

جريزمان يفجر أزمة كبرى في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ ساعتين

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابة شريف وسليمان.. تعرف على المصابين في مستشفي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد صبحي على مقعد المذيع في "المصري أفندي": قفلت على "محمد خير" الأوضة (فيديو)

محمد على خير آجازة من المصري افندي بسبب "الاحبال الصوتية"

محمد علي خير يعود من جديد.. ويكشف سبب توقف برنامجه

"قطار المصري أفندي يغادر القاهرة والناس".. محمد علي خير يُعلن رحيله عن القناة

محمد علي خير يعلن انتهاء تجربة "المصري أفندي" ومغادرة قناة "القاهرة والناس"

علي خير عن صورة محمد رمضان: "هيتعمل فتة وكفتة على السوشيال ميديا"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:30 م

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

08:09 م

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

06:44 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»