عودة الإعلامي خيري رمضان قريبا على "القاهرة والناس"

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أعلنت قناة "القاهرة والناس" عن عودة الإعلامي خيري رمضان من خلال أحد برامج القناة والتي ستحدث طفرة بالقناة.



وكان أيضا الإعلامي محمد علي خير قد عاد مرة أخرى من خلال برنامج "المصري أفندي" على قناة "القاهرة والناس".



واختفى الإعلامي خيرى رمضان بعد توقف برنامجه "مصر النهارده" والذي كان يعرض على شاشة التلفزيون المصري، وذلك بعدما دخل في سلسلة من الأزمات، بسبب بعض الموضوعات التي ناقشها في حلقاته.