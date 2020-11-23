تفاصيل خطة إحلال وتجديد كهرباء كفر الشيخ بتكلفة 2 مليون جنيه

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ،إن المحافظة شهدت العديد من الانجازات والافتتاحات بكافة انحائها فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بإشراف المهندسه غادة ابوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، مؤكدا أن ما كنا نعانية خلال السنوات الماضية من انقطاع للكهرباء لساعات، يؤكد الجهد الذي بذلته وزارة الكهرباء لعدم تكرار ما حدث في السنوات السابقة فهذا الجهد وما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية هو ما اخرج مصر من عنق الزجاجة في مجال الطاقة وجعلنا اليوم لسنا أمام تحدي في مجال الطاقة.

وأضاف نورالدين، التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن استكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، وذلك في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمنظومة توليد الكهرباء، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية، وشملت المشروعات الجديدة إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض ب 5 محولات و155عامود بمركز ومدينة الرياض بتكلفة 457 الف جنيه.

كما تم بمركز ومدينة الرياض تجديد 5 محولات " أبو مصطفى - أبو سالم - الترعة - المسجد - على يونس " وتركيب 51 عامود بتكلفة مالية 356 الف جنيه، تم إحلال وتجديد 4 محولات " أبو شنب - عباس القبليه " وتركيب 60 عامود بمركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة مالية 182 الف جنيه، وتجديد أيضا 155 عامود بمركز ومدينة سيدى سالم بتكلفة مالية 506 الف جنيه.

وأكد محافظ، انه تم إحلال وتجديد 69 عامود و5'4 كم موصلات بقرى شمال دسوق بتكلفة مالية 294 الف جنيه، وتم إحلال وتجديد 3 محولات و126 عامود بقرى شمال دسوق بتكلفة مالية 273 الف جنيه، بالإضافه إلى إحلال وتجديد 135 عامود + 1،5كم موصلات بتكلفة إجمالية بلغت 555 الف جنيه، ليبلغ إجمالى الانجازات 2 مليون و723 الف جنيه.

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