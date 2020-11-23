المهرجان الثاني للأراجوز "الاراجوز ملهما" في بيت السناري

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


يستضيف بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع فرقة ومضة، مهرجان الأراجوز الثاني تحت عنوان "الاراجوز ملهما"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020 في تمام الساعة السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

ويضم المهرجان هذا العام مجموعة من العروض التي تجسد روعة وجمال التراث وتعالج بعض القضايا المعاصرة، ومنها "أراجوز السوشال ميديا"، لمناقشة الجوانب السلبية والإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الحياة الاجتماعية، و"الأراجوز في المدينة" لإلقاء الضوء على السلوكيات اليومية، بالإضافة إلى "أراجوز السينما" و"أراجوز أساطير بلاد العجائب".

وسيقام على هامش المهرجان مجموعة من الورش والندوات حول استلهامات الأراجوز في السينما المصرية وكيفية فتح آفاق وموضوعات جديدة لجعل الأراجوز أكثر عصرية وواقعية.

يأتي المهرجان في ضوء الاهتمام بفن الأراجوز كأحد عناصر التراث الإنساني بعدما وضع على قوائم الصون العاجل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في 2018، وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من المهرجان العام الماضي، وكذلك الحفاظ على هذه الفنون لأنها تمثل التراث الشعبي، أحد مصادر تشكيل الوعي المصري والتأريخ للذاكرة المصرية، حيث يمكن الاعتماد على التراث الشعبي كمصدر للتاريخ.

جدير بالذكر أن فرقة "ومضة" لعروض الأراجوز وخيال الظل أسّسها د.نبيل بهجت عام 2003، وشعارها "إن لدينا ما يستطيع أن يعبِّر عنا"، وتقدم الفرقة عروضها بشكل منتظم، وفتحت أبوابها منذ اليوم الأول كمدرسة لنقل الخبرة للأجيال المتعاقبة، فكانت من أولى فرق الدمي التي قدّمَت ورشًا تعليمية، فقدمت الفرقة أكثر من 80 ورشة تعليمية داخل مصر وخارجها، وأنتجت 21 مسرحية عرضتها في أكثر من 30 دولة بعدة لغات، وقدمت الفرقة بالتعاون مع أحد المسارح ببنسلفانيا 121 ليلة عرض لأربعين ألف مشاهد بالولايات المتحدة الامريكية، وكذلك قدمت عروضها في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان وتونس واليمن، وغيرها من الدول وعمل مع الفرقة فنانون من مختلف دول العالم.

يُفتتح المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020 في تمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى الجمعة.

أخبار تهمك

بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

جريزمان يفجر أزمة كبرى في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إصابة شريف وسليمان.. تعرف على المصابين في مستشفي الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:25 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:30 م

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

06:44 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

06:47 م

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

03:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»