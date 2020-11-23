موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كأس مصر

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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حسم فريق الزمالك تأهله إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعدما تغلب على فريق نادي مصر بنتيجة 2-1 في ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة المحلية.

وضرب الزمالك موعدا ناريا مع طلائع الجيش في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

الزمالك استهل مشواره في كأس مصر بالفوز على الشرقية 3/1 في دور ال32، بينما تغلب على فريق سموحة 2/1 في دور الستة عشر، وتخطى نادي مصر في الدور ربع النهائي بالفوز عليه 2/1.

أما فريق طلائع الجيش تغلب على دكرنس 1/0 في دور ال32، ثم فاز بنفس النتيجة على المقاصة في دور الستة عشر، وتغلب على بيراميدز بركلات الترجيح في دور الثمانية للبطولة.

وستقام مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في تمام الخامسة مساء يوم الثلاثاء، الموافق الأول من شهر ديسمبر المقبل،على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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