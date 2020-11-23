جريزمان يفجر أزمة كبرى في برشلونة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، حقيقة مشاكل بينه وبين ليونيل ميسي قائد البلوجرانا، بسبب تصريحات وكيله السابق.

وقال وكيل جريزمان السابق، أن ميسي لم يعجبه انضمام الفرنسي، وأنه المتحكم في زمام الأمور داخل البارسا، وانفجر الأرجنتيني أمام وسائل الإعلام مؤكدا أنه سئم من تحميله مسؤولية كل مشكلة تحدث في النادي الكتالوني.


وأضاف جريزمان، خلال حواره لبرنامج "Universo Valdano": "منذ وصولي وتقديمي في برشلونة، لم أرغب في التحدث لوسائل الإعلام، ولكن في الملعب، فهذا أفضل ما أفعله، حين تكون الكرة عند قدمي".

وتابع: "حان الوقت لوضع الأشياء في مكانها، لأنني كنت أتحمل الكثير من التعليقات منذ فترة طويلة، وقلت بالفعل إن هذا يكفي".

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