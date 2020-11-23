توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسة للقوات المسلحة وعدد من المسئولين، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية التي تضطلع بها الهيئة الهندسية.



ووجه الرئيس السيسي، بالإسراع في الخطوات التنفيذية بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية.

