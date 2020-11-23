موجة طقس سيئ.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:36 م
طقس
طقس
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موجة طقس سيئ.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة

في إطار متابعة نوة “باقي المكنسة”التي تضرب عدد من المحافظات الساحلية أعلن خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة، إذ أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار وتتراوح حدها ما بين خفيفة إلى متوسطة اليوم وغدًا الثلاثاء، فيما تعود إلى الغزارة يوم الأربعاء المقبل على المحافظات الساحلية وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، بحسب صور الأقمار الصناعية التي أظهرت وجود سحب على غرب البلاد تمتد إلى الإسكندرية.

حالة الطقس خلال 72 ساعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عنه أنه في خلال تتبع طقس الـ٣ أيام المقبلة، أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية عن وجود سحباً على الساحل من مطروح حتى الإسكندرية وتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة اليوم وغدًا تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على العديد من محافظات السواحل الشمالية الأربعاء.

وبالنسبة للبرودة والتقلبات أوضح بيان الهيئة أن طقس اليوم غدًا سيكون مستقر ولطيف على بعض المحافظات كالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما من المتوقع أن تكسو الشبورة المائية محافظات القاهرة والوجه البحري في الصباح الباكر. بينما يكون الجو غائما على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد.

أما الرياح فتكون معتدلة على أغلب المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس خلال 72 ساعة

وحول درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة فتكون على هذا النحو:

القاهرة والوجه البحري تتراوح درجة الحرارة العظمى ما ببين 22 إلى 23  والصغرى 15
أيضا السواحل الشمالية تتراوح ما بين 21 إلى 22 درجة للعظمى والصغرى 16
 جنوب سيناء 27 درجة للعظمى.
شمال وجنوب الصعيد  تتراوح ما بين 24 إلى 27 درجة  للعظمى والصغرى ما بين 13 و14.


موجة طقس سيئ

يذكر أن البلاد تعرضت إلى موجة من الطقس السيئ نهاية الأسبوع الماضي وامتدت إلى بداية الأسبوع الجاري. ما أدى إلى غرق بعض المحافظات بسبب شدة الأمطار وتواصلها. فيما تظهر التوقعات إلى عودة أيضا عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في نهاية الأسبوع الجاري.

وفي السياق قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد إنه من الوارد مع نهاية الأسبوع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، أو موجة طقس سئ. ويتم  العمل الآن للتأكد من الخرائط الجوية.

موجة طقس سيئ.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة

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