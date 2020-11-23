التشكيل الرسمي لكلاسيكو الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

تنطلق بعد دقائق مباراة ديربي الرياض التي تجمع بين الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.





ويبدأ اللقاء عند الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والربع بتوقيت أبوظبي.





وأعلن روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تشكيل الفريق لمواجهة الهلال، الذي جاء على النحو التالي:





برادلي جونز، سلطان الغنام، عبدالاله العمري، مايكون بيريرا، كيم سو، عبدالمجيد الصليهم، بيتروس، عبدالله الخيبري، مارتينيز، ايمن يحيى، خالد الغنام





وعلى مقاعد البدلاء:





وليد عبدالله، عبدالرزاق حمدالله، نور الدين أمرابط، علي الحسن، عبدالرحمن الدوسري، أسامه الخلف، علي لاجامي، رائد الغامدي، عبدالرحمن العبيد









في المقابل أعلن رزافان لوشيسكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تشكيل فريقه لمواجهة النصر، والذي جاء على النحو التالي:





حبيب الوطيان، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج ، أندري كاريلو، لوسيانو فييتو، سيباستيان جيوفينكو، بافتيمبي جوميز





وعلى مقاعد البدلاء..





عبدالله الجدعاني، محمد جحفلي، امير كردي، محمد كنو، عبدالله عطيف، فواز الطريس، هتان باهبري، عمر خربين، صالح الشهري





ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.



