كومان يُعلق على غياب بيكيه.. ويحدد موعد عودة أومتيتي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
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أكد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن غياب جيرارد بيكيه مدافع البلوجرانا سيكون مؤثر للغاية على الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وقال كومان "نعلم أنها خسارة مهمة للغاية بسبب الوقت الذي قضاه هنا وبسبب ما ساهم به. الأمر صعب للغاية، لكن علينا أن نتقبله ونرى كيف نحل المشكلة" وأشار إلى أنه لا يعرف فترة غياب قلب الدفاع الكاتالوني عن الملاعب "لكننا نعلم أن الأمر لن يستغرق أسبوعين".

كان بيكيه أصيب في مباراة برشلونة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد، حيث تعرض لالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة من الدرجة الثالثة مع قطع جزئي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

ومع اقتراب عودة صامويل أومتيتي ورونالد أراوخو، فإن قلب الدفاع الوحيد المتاح أمام كومان هو كليمنت لينجليه، في الوقت الذي يعلم فيه جيداً أنه لا يزال هناك أسابيع قبل أن يتمكن من التعاقد مع مدافع آخر في سوق الانتقالات الشتوية.

كما بدا كومان واثقاً من أن أومتيتي، الذي يتعافى منذ فترة من إصابة مزمنة في ركبته اليسرى، قد يظهر قريباً "نعلم أنه أصيب منذ فترة طويلة ونأمل أن يكون جاهزاً للعب في غضون أسبوعين. آمل أن يكون هذا هو الحال لأنه لم يلعب لفترة طويلة، منذ يونيو، ويحتاج إلى التعافي كثيراً، لكنه يتدرب بالفعل مع المجموعة".

وأكد كومان خلال المؤتمر الصحافي أن "الوضع في "التشامبيونز ليغ" مريح نوعاً ما، ميسي ودي يونغ يحتاجان للراحة".

وعلى الرغم من كل شيء، نفى شعوره بأي قلق على الأداء الرياضي والحالة الذهنية للنجم الأرجنتيني، وقال "أنا مقتنع بأن ميسي لا يزال اللاعب الذي نحتاجه".

وصرح بقوله "لا أرى الفريق ضعيفا للغاية من الناحية الدفاعية؛ يجب علينا تحسين الأمور، ولكن أيضاً على مستوى خط الهجوم للوصول إلى المزيد من الفعالية" مشيراً إلى أنه لم يكن "سعيدا بالنقاط التي حققها الفريق" في الليغا (11 من أصل 24)، ولكنه "راض" عن آداء لاعبيه.

ونفى أن يكون أداء الفريق السيئ بسبب التزامه بـخطة (1-3-2-4) وطالب بإنهاء الجدل حول تلك المسألة.

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