دينا الشربني مطلوبة على "تويتر".. لهذا السبب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني، تريند موقع تبادل التديونات القصيرة الشهير "تويتر"، وذلك بعد انتشار اشاعة انفاصلها عن النجم عمرو دياب.

في سياق متصل، تصدر خبر انفصال الفنان الكبير عمرو دياب عن زوجته الفنانة دينا الشربيني المشهد بعد نشوب خلاف علني بينهما في أحد الكافيهات، وفقا لشهود عيان.

وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابها بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وآخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستجرام"، وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".

وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي.

يذكر أن آخر أعمال دينا الشربينى مسلسل "لعبة النسيان" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته مصطفى فهمى.

وتنتظر دينا الشربينى عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى تشارك فى بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.

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