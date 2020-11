"عبد الرسول": كورونا دفع عجلة التحول الرقمي بشكل أسرع

أكد المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات أن وباء كورونا ترك آثارا بالغة على العالم أجمع ولكننا نرى من وراء كل محنة منحة فبالرغم من التباطوء الناتج عن انتشار الفيروس إلا أن تأثرنا بهذا الوضع جاء إيجابياً حيث توجهت الأنظار نحو أهمية التحول الرقمي وهو ما أصبح ضرورة لاستمرارية الشركات في سوق العمل مهما بلغ حجمها وبالتالي فقد تسارعت وتيرة الأحداث نحو تبني حلول التحول الرقمي وغيرها من التقنيات التي ساهمت بشكل فاعل في تخطي الأزمة.





قد ساهمنا بشكل فعال في تقديم خبراتنا لكافة قطاعات السوق المصرية بناءًا على ما تمتلكه راية لتكنولوجيا المعلومات من محفظة متنوعة من أحدث الحلول والخدمات التقنية في هذا المجال فقد كان لنا من البداية رؤية رائدة في تبني حلول التحول الرقمي والعمل عن بعد تماشيا مع توجهات الدولة بشكل عام .





وأضاف هشام عبد الرسول أن الشركة لديها فريق من الخبراء فيما يتعلق بتلك الحلول خلال الفترة السابقة لأزمة فيروس كورونا وهو ما مكننا من مساعدة عملائنا في التغلب على كافة الأوضاع ومساعدتهم في استمرارية تسيير الأعمال التي فرضها انتشار الفيروس والتغلب على الآثار السلبية الناتجة عن التباعد الاجتماعي بشكل فعال يكاد يماثل نفس مستويات الأداء في الفترة السابقة لانتشاره.





واوضح عبد الرسول أن الشركة ساعدت قطاعا كبيرا من البنوك المصرية الرائدة في تخطي الأزمة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة والمتعلقة بحلول الشمول المالي ،و حلول Point of sale and Self Services solutions وتطوير الـ E-Channels المبنية على Digital Platforms وحلول الأمن السيبراني بالأضافة إلى تنفيذنا لعدد كبير من المشروعات الناجحة منذ عام 2015 والتي أسهمت في تحسين الأداء السوقي في مجال الصرافات الآلية والحلول الخاصه بها وهو ما أتى كنتيجة لأتباعنا لخطة سوقية ممنهجة تحمل في طيها عوامل عديدة من أهمها تقديم حلول مبتكرة تساعد البنوك المصرية علي استيفاء متطلبات العملاء وبالتالي تحسين مستوي الخدمة المقدمة. وقد شهد عام 2020 ارتفاع غير مسبوق في معدل النمو الخاص بمشروعاتنا المتعلقة بالصرافات الآلية وحلولها حيث قمنا بتنفيذ عقود توريد وتشغيل لعدد كبير من الصرافات الآلية يصل الي 3500 صراف اّلي، وهو ما رفع حصتنا السوقية لتصل إلى 45% وهو ما أسهم في تحقيق أهداف عملائنا في الاستمرارية وتحقيق أعلى مستويات في الأداء كما انعكس إيجابيا على زيادة حجم أعمالنا بشكل ملحوظ.









أضاف خلال مشاركته بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2020 أن تواجدنا لم يتوقف عند قطاع البنوك فقط، فمع انتشار قواعد التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد فقد ازداد الطلب على الخدمات المقدمة من شركات المحمول ومزودي خدمات الإنترنت وهو ما خلق فرصا توسعية لحلولنا المقدمة لهذا القطاع بشكل مميز.









وأوضح ان مشاركة راية لتكنولوجيا المعلومات هذا العام في المعرض تؤكد على التواجد بشكل فعال ومختلف من خلال تقديم مجموعة متنوعة من أحدث الحلول والخدمات التقنية المقدمة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال وهو ما يمثل توجهنا في مساعدة عملائنا لتبني تقنيات التحول الرقمي والشمول المالي وغيرها من الحلول.





وبشكل عام لقد شهدت الفترة السابقة العديد من المتغيرات التي أثبتنا من خلالها مدى قوة تواجدنا في قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال خبراتنا وقدرتنا على الصمود في وجه التحديات.