كومان يكشف سبب غياب ميسي عن قائمة برشلونة لمواجهة دينامو كييف

أكد رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، أن سبب غياب ليونيل ميسي عن قائمة الفريق المسافرة لمواجهة دينامو كييف الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء.

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وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "قررنا عدم سفر ميسي ودي يونج لأن وضع الفريق في دوري أبطال أوروبا مريح للغاية في ظل تصدرنا للمجموعة بالعلامة الكاملة".





وتابع: "ميسي ودي يونج يحتاجان للراحة، لقد لعبوا كل المباريات ليس فقط مع برشلونة، ولكن أيضًا مع منتخباتهم الوطنية، وخاصة ليو الذي يسافر إلى أمريكا الجنوبية.





و أضاف: "هذا مستحيل، لا يمكن للاعبين أن يكونوا دائمًا في أفضل حال والجميع يعرف ذلك، ولكن علينا الاستمرار في لعب عدد كبير من المباريات، علينا حماية اللاعبين، يجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا إجراءت لأن مشاركة اللاعبين في كل هذه المباريات أمر مستحيل".





وأختتم: "إنه خصم جيد، أنا متأكد من أنهم سيلعبون مع لاعبين آخرين بعد استعادة المصابيين بفيروس كورونا، لكننا نذهب هناك بنية الفوز".









ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السابعة من دوري الأبطال برصيد 9 نقاط، فيما يحتل دينامو كييف المركز الثالث بنقطة وحيدة



