فيديو.. كليب "فيك العبر" لاحمد بتشان يحقق 5 ملايين مشاهدة علي يوتيوب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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حقق كليب "فيك العبر" لاحمد بتشان، 5 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد طرحها بأيام قليلة، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".


وحقق أحمد بتشان نجاحاً بطرحه العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و "بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، "لازم افهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.


وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم الذي تنتجه "نجوم ريكوردز" و"هاي واي" مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربى، من الشعراء، ويتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس.


أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.

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