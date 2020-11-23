العثور على 13 مهاجرا سوريا بالقرب من سواحل اليونان

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:43 م
غرق قارب
غرق قارب
وكالات
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عثرت السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، على جثة مهاجر قرب قارب غارق جزئيا عند أحد شواطئ جزيرة رودس في بحر إيجه.

 

كما عثر  ضباط خفر السواحل، أيضا على 13 شخصا سالمين على الشاطئ، جمعيهم سوريون، ولم يقدم المسؤول تفاصيل.

 

وقد تلقت قوات خفر السواحل، إشارة في وقت مبكر من الصباح عن الواقعة قبالة ساحل رودس في الجهة المقابلة للساحل التركي.

 

وما زال البحث جاريا عن مزيد من الناجين.

 

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