متحدث باسم الحكومة الإثيوبية يتحدث عن الخيارات المطروحة لحل أزمة تيجراي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:23 م
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي
وكالات
Advertisements

قال متحدث باسم الحكومة الإثيوبية، اليوم الاثنين، إن كل الخيارات مطروحة لحل أزمة تيجراي، باستثناء التفاوض مع مسؤولي الجبهة الحاكمة في الإقليم، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، سيطرت قوات الجيش الوطني الإثيوبي، على بلدة إيداغا هاموس الواقعة على بعد 97 كيلومترا من ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي.

 

وكتبت لجنة حكومية في إثيوبيا، تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها: "قواتنا الدفاعية سيطرت على بلدة إيداغا هاموس الواقعة على الطريق من آديغرات إلى ميكيلي. قوات الدفاع تتقدم للسيطرة على ميكيلي، وهي الهدف النهائي للعملية".

  

وقال دبرصيون جبراميكائيل، زعيم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في إثيوبيا، في وقت سابق، إن قوات الإقليم تقف ثابتة في قتالها للقوات الحكومية على الجبهة الجنوبية.

 

وأضاف عبر رسالة نصية، أن قوات الإقليم تشتبك مع وحدات الجيش الحكومي حول بلدة آديغرات في شمال إقليم تيجراي.

 

وكانت الحكومة في إثيوبيا، أطلقت حملتها العسكرية في الإقليم أوائل الشهر الجاري، محملة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المعارضة المسؤولية عن مهاجمة قواعد عسكرية للجيش في المنطقة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تيغراي تيجراي المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية اقليم تيجراي إثيوبيا

أخبار تهمك

الزمالك يتدخل لإفساد صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم موقفه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2020 / 2021

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك ضد الوافدين الجدد بالدوري في الموسم المقبل

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يدرس الاستغناء عن المشاغب

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف تطورات الأوضاع داخل الأهلي بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على جدول مباريات الأهلي في الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع أسعار الدولار بعدد من البنوك في تعاملات اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم 2020 – 2021

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

البنك الأهلي يتعاقد مع لاعب وسط وادي دجلة

منذ ساعة

عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

اضطرابات وإقالات للمسئولين.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

زعيم منطقة تيجراي يؤكد: قواتنا قصفت عاصمة إريتريا

إثيوبيا تنفي عقد مفاوضات بأوغندا بشأن الحرب في إقليم تيجراي

زعيم إقليم تيجراي يحث الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي على إدانة إثيوبيا

إثيوبيا تنفذ عمليات جوية خارج عاصمة إقليم تيجراي

إثيوبيا تتهم رئيس منظمة الصحة العالمية بدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:18 م

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

عاجل.. قمة الاهلي والزمالك في الجولة الـ4 والـ21 من الدوري الجديد

02:29 م

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

12:40 م

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

08:53 ص

عاجل.. إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»