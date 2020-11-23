بتروجيت تنفذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق مع المقاولون العرب وحسن علام

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:15 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
أحمد الشيخ
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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وسفير اليابان بالقاهرة، على هامش مؤتمر ومعرض النقل الذكى واللوجستيات التوقيع على عقد تنفيذ الأعمال الاعتيادية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق (حي الاشجار - عمرو بن العاص) والتي تربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة القاهرة، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف الشركات المصرية المنفذة لهذه المرحلة والمكون من شركة بتروجت وشركات المقاولون العرب وأبناء حسن علام وكونكورد.
 
وقع العقد كل من المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق  ورؤساء الشركات المشاركة بالتحالف.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع أن شركات قطاع البترول المتخصصة في الاعمال الانشائية والهندسية تساهم في تلبية احتياجات الدولة في المشروعات القومية التي تسهم في التعمير والتنمية وخدمة المواطن وتضيف إلى البنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن بتروجت شاركت بكفاءة في مشروعات قناة السويس الجديدة وانفاق القناة والمشروع القومى للطرق ومشروعات الصوامع وغيرها من المشروعات،لافتا إلى أن المشاركة في تنفيذ مشروعات قومية وحيوية يعكس نجاح الشركات البترولية في تنويع أعمالها وأنشطتها وتلبية احتياجات الدولة فى مجالات عديدة وتحقيق نقلة لهذه الشركات من كونها متخصصة بالأساس في تنفيذ مشروعات البترول والغاز داخل مصر وخارجها الى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.
 
ويأتى المشروع فى اطار جهود تطوير مترو الانفاق وتوسعة شبكاته وتيسير الحركة وتخفيف الازدحام ويمتد مسار هذه المرحلة من مدينة 6 أكتوبر بمنطقة الأشجار حتى منطقة الملك الصالح و تنتهي بمحطة عمرو بن العاص بالفسطاط  بالقاهرة بطول 19 كم وتضم 17 محطة، ويتم تمويلها من خلال وكالة التعاون الدولى اليابانية ( الجايكا) على ان تبدأ المرحلة الثانية من منطقة الملك الصالح حتى القاهرة الجديدة لتحقيق الربط المستهدف بكفاءة.
 
وقال المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت ان مجال عمل الشركة في المشروع يشمل تنفيذ مرحلة حفر نفقى بطول 5ر6 كم من مدينة 6 أكتوبر وحتى منتصف شارع الهرم علاوة على انشاء 3 محطات سطحية ونفقية، وموقع للصيانة.



من جانبه قال حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة: "يأتي هذا المشروع تأكيداً لرؤية مجموعة حسن علام الاستراتيجية في التنمية المستدامة وترسيخ مكانتنا كشريك استراتيجي في المشاريع العملاقة، واستكمالاً لمجموعة من الاتفاقيات الواعدة التي تم توقيعها لعدد من مشروعات البنية التحتية في مصر، والتي من شأنها العمل على تعزيز وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات خطة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها."

 

هذا وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنشاء 12 محطة مترو، منها 11 محطة تحت الأرض ومحطة واحدة فوق الأرض، باستخدام طريقة البناء من أعلى إلى أسفل، وتمتد المرحلة الأولى للمشروع من منطقة حدائق الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة المساحة بشارع الهرم، ويبلغ الطول الإجمالي لهذه المرحلة 13.7 كيلومتر، كما تشمل الأعمال الإنشائية بناء نفق خرساني مزدوج بطول 19.6 كم وبقطر داخلي 5.8 متر لكل اتجاه، فضلا عن تولي التحالف جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة والعمارة الخاصة بالمشروع.

 

 

و أوضح محمد دهشوري الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات:":" أنه من المقرر بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع أن يستوعب الخط الرابع للمترو 258 قطاراً في كل اتجاه، وتزداد إلى 492 قطاراً بحلول عام 2050 عند الانتهاء من المرحلتين، ومن المتوقع أن يعزز الخط الجديد بشكل كبير شبكة النقل العام في مصر، والذي سيكون له أكبر الأثر على تطوير وتحديث البنية التحتية لشبكة النقل مع توفير وسائل الأمن والسلامة لخدمة المواطنين بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة لعام 2030".
 

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مترو الانفاق حسن علام بتروجيت المقاولين العرب

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