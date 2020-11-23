للأكل بشراهة.. عرض عمار حمدي على "دكتور جهاز هضمي"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:20 م
عمار حمدي
عمار حمدي
محمد جمال
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علق شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على تناول عمار حمدي لاعب الأهلي والمعار للاتحاد السكندري على كميات كبيرة من الطعام قبل المباريات التي يخوضها مع الفريق.

 

وقال غريب في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "وزن عمار حمدي منذ انضمامه للمنتخب الأوليمبي لا يزيد كيلو واحد، منذ دخوله إلى المنتخب الأوليمبي يزيد نصف كيلو ثم يفقده مرة آخرى، سألت عمار حمدي قال لي إنه لا يريد الانتظار حتى موعد الوجبات".

 

وأضاف: "عمار حمدي قال لي يا كابتن مش هقدر استني من الساعة 4 لـ9 بدون أكل، فأبلغته أننا سنقوم باعداد وجبه له الساعة 6 قبل المباراة بساعات قليلة".

 

وواصل:" سالت طبيب نفسي، وابلغني أنه يجب تلبية رغبة عمار حمدي بضروة تناول الطعام، بدلا من خوض المباريات وهو لازال يفكر في الأمر.. المفترض نعرضه على طبيب جهاز هضمي في المرحلة المقبلة".

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