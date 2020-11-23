



(برقم التليفون) إعرف موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة الـ 500 جنيه العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة





موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة | تلك هي الكلمات الأكثر تداول عبر محرك البحث جوجل في مصر خلال هذه الأيام، وذلك بعد أن صرح مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة بأنه سوف يتم البدء في صرف الدفعة الرابعة من منحة الـ 500 جنيه خلال الأسبوع الجاري، وذلك من خلال منافذ صرف المنحة التي سوف يتم توفيرها للمواطنيين والمذكورة في رسالة القبول، حيث يتم تحديد أسماء المقبولين في هذه المنحة من خلال استلام رسالة نصية على هاتف المتقدم تتضمن موعد صرف المنحة ومكان الصرف.





صرف الدفعة الرابعة من منحة الـ 500 جنيه

في ضوء حرص السلطات المصرية على توفير الاحتياجات الأساسية للحياة للمواطن البسيطة أو للعمالة اليومية والمتضررة من فيروس كورونا المستجد، قامت بالتنويه عن فتح باب التقديم في منحة الـ 500 جنيه والتي يستمر صرفها لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وقد قامت الحكومة المصرية مؤخرا بفتح باب التقديم بالدفعة الرابعة للمنحة وذلك حتى يتثنى لمن لم يكن لهم نصيب في الدفعات السابقة القبول خلال هذه الدفعة، كما ناشدت وزارة القوى العاملة بضرورة تحديث البيانات لم سبق لهم صرف المنحة ليتمكنوا من الصرف خلال هذه الدفعة.





منحة وزارة القوى العاملة

يمكن لجميع المتقدمين في منحة العمالة الغير منتظمة متابعة أهم الأخبار والمستجدات عبر موقع وزارة القوى العاملة على شبكة الانترنت، أما بالنسبة لوسيلة الاستعلام فهي استلام الرسالة النصية والتي تتضمن كافة المعلومات، كذلك يمكن لمن لم تصلهم الرسالة التقدم بالشوى للوزارة من خلال الخط الساخن الخاص بوزارة القوى العاملة.



