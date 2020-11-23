



(LINK/رابط) | الاستعلام عن موقع لجنتك الانتخابية للمشاركه في جولة الإعادة لمجلس النواب 2021 (الهيئة الوطنية للانتخابات)





الاستعلام عن موقع لجنتك الانتخابية | من اهم الخدمات الإلكترونية التي وفرتها اللجنة العليا للانتخابات هي خدمة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية والتي وفرت علي المواطنين الكثير من الشقاء حيث يمكن الآن للمواطن القيام بأجراء بعض الخطوات البسيطة من اجل التعرف علي موقع المدرسة الذي سيقوم فيها بالأدلاء بصوته، ونحن من خلال موقعكم "الفجر" الإلكتروني سنستعرض لكم اهم هذه الخطوات والرابط الخاص بالاستعلام لذا تابعونا من خلال السطور التالية.





الاستعلام عن موقع لجنتك الانتخابية

تزايدت عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة من قبل المواطنين الراغبين في التعرف علي لجانهم الانتخابية عبر الموقع التي أطلقته اللجنة العليا للانتخابات والذي يسهل عليهم معرفة المكان المقرر التصويت به لان هذه العملية تعد امنه وواجب ووطني ،الجدير بالذكر ان اللجنة العليا قد نشرت بعض الشروط الواجب التزاما حتي يكون التصويت صحيحا وهي ان يتم وضع العلامة في المكان المخصص لها بدون كتابة أي شئ اخر علي الورقة أو وضع أي رموز لان في هذه الحالة يعتبر التصويت باطلا ولن يتم احتسابه .





خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يتم الاستعلام عن اللجنة الانتخابية وفق لمجموعه من الخطوات الهامة الواجب علي المواطن اتباعها





للنجاح في الوصول الي المكان الذي سيدلي فيه بصوته حيث تتمثل هذه الخطوات في التالي :





- يتم تسجيل الدخول عبر رابط الهيئة الوطنية للانتخابات (اضغط هنا).

- يتم تسجيل الرقم القومي.

- التأكد من صحة البيانات المسجلة.

- يتم الضغط علي المربع الذي توجد به كلمة "بحث".