قطاع الأعمال تكشف غدا أهم الاصلاحات التى حققتها في مؤتمر"خطوات جريئة و رؤية"
ينطلق يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 مؤتمر "خطوات جريئة و رؤية واضحة تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال العام الذي تنظمة
للعام الثالث على التوالي، حول أهم
التطورات في قطاع الأعمال العام وذلك بهدف مناقشة ابرز ما تم من اصلاحات و الرؤى
المستقبلية الطموحة في مختلف القطاعات.أ
ويستعرض المؤتمر
ماتحقق فعليا على ارض الواقع و ما تم من التطورات التكنولوجية و عملية الرقمنة
والمستجدات في المشاركة مع القطاع الخاص كما يناقش المؤتمر معوقات التعديلات
التشريعية في قانون قطاع الاعمال العام ، فضلا عن تأهيل و تدريب العمالة و
المبادرات التي تمت في هذا المجال الفرص الاستثمارية في القطاعات المطروحة علي
مجتمع الأعمال وخطط طرح حصص من الشركات في البورصة أو المستثمرين فضلا عن مشاكل
الطاقة و تسعيرها و تأثيرها علي شركات القطاع و ماهي الحلول ؟
يأتى ذلك بالتزامن مع ما حققه قطاع الاعمال
العام من خطوات جريئة في عملية الاصلاح علي ارض الواقع في العديد من الشركات
القابضة و التابعة و هو ما سينعكس إيجاباً علي القطاع و الاقتصاد المصري .. كما
بدأت وزارة قطاع الاعمال العام برسم خطط طموحة في العديد من القطاعات مثل السيارات
و القطن و الغزل و النسيج و الفنادق و الحديد و التجارة الداخلية و تطوير الشركات
الصناعية و الرقمنة و التحديث التكنولوجى و غيره.
يحظى المؤتمر سنويا باهتمام بالغ وحضور كبير من
قبل قيادات وزارة قطاع الاعمال ورؤساء الشركات القابضة والتابعة والخبراء
الاقتصاديين وقيادات العمل المصرفى واسواق المال ووسائل الاعلام المختلفة .
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