قطاع الأعمال تكشف غدا أهم الاصلاحات التى حققتها في مؤتمر"خطوات جريئة و رؤية"

ينطلق يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 مؤتمر "خطوات جريئة و رؤية واضحة تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال العام الذي تنظمة للعام الثالث على التوالي، حول أهم التطورات في قطاع الأعمال العام وذلك بهدف مناقشة ابرز ما تم من اصلاحات و الرؤى المستقبلية الطموحة في مختلف القطاعات.أ

ويستعرض المؤتمر ماتحقق فعليا على ارض الواقع و ما تم من التطورات التكنولوجية و عملية الرقمنة والمستجدات في المشاركة مع القطاع الخاص كما يناقش المؤتمر معوقات التعديلات التشريعية في قانون قطاع الاعمال العام ، فضلا عن تأهيل و تدريب العمالة و المبادرات التي تمت في هذا المجال الفرص الاستثمارية في القطاعات المطروحة علي مجتمع الأعمال وخطط طرح حصص من الشركات في البورصة أو المستثمرين فضلا عن مشاكل الطاقة و تسعيرها و تأثيرها علي شركات القطاع و ماهي الحلول ؟

يأتى ذلك بالتزامن مع ما حققه قطاع الاعمال العام من خطوات جريئة في عملية الاصلاح علي ارض الواقع في العديد من الشركات القابضة و التابعة و هو ما سينعكس إيجاباً علي القطاع و الاقتصاد المصري .. كما بدأت وزارة قطاع الاعمال العام برسم خطط طموحة في العديد من القطاعات مثل السيارات و القطن و الغزل و النسيج و الفنادق و الحديد و التجارة الداخلية و تطوير الشركات الصناعية و الرقمنة و التحديث التكنولوجى و غيره.

يحظى المؤتمر سنويا باهتمام بالغ وحضور كبير من قبل قيادات وزارة قطاع الاعمال ورؤساء الشركات القابضة والتابعة والخبراء الاقتصاديين وقيادات العمل المصرفى واسواق المال ووسائل الاعلام المختلفة .