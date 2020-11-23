المطران عطا الله حنا: "الفلسطينيون اوفياء لأصدقاءهم"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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شارك المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم في ندوة الكترونية بمشاركة عدد من اعضاء جمعية الصداقة الفلسطينية الايرلندية والتي مقرها في مدينة دبلن وقد خاطب سيادته المشاركين من القدس موجها لهم التحية القلبية وشاكرا اياهم على جهودهم المبذولة من اجل ابراز عدالة القضية الفلسطينية والدفاع عن شعبنا المظلوم والذي يتم التآمر على قضيته وقد ازدادت وتفاقمت هذه المؤامرات والمشاريع المشبوهة خلال الاونة الاخيرة.




تابع " حنا ": الفلسطينيون اوفياء لاصدقاءهم ولن ينسى شعبنا على الاطلاق كل من وقف الى جانب هذا الشعب المظلوم في نضاله وكفاحه من اجل الحرية هذه القضية التي هي قضية الفلسطينيين بالدرجة الاولى ولكنها قضية الاحرار في عالمنا في مشارق الارض ومغاربها بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية او الدينية او خلفياتهم الثقافية.




أختتم: وضع سيادته المشاركين في صورة ما يحدث في مدينة القدس وما تتعرض له مقدساتها واوقافها وابناءها كما تحدث سيادته باسهاب عن معاناة شعبنا في ظل ما يحاك هنا وهناك بهدف تصفية القضية الفلسطينية وسرقة القدس من اصحابها وتصفية حق العودة هذا الحق الثابت الذي لا يسقط بالتقادم، وأننا وبالرغم من كل هذا الكم الهائل من المؤامرات والمشاريع العدوانية التي تحيط بنا الا ان شعبنا كان وسيبقى صامدا وثابتا ومتشبثا بحقوقه وانتماءه لهذه الارض ودفاعه عن حقوقه المشروعة.

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