رئيس لجنة يساعد مريضا للتصويت في جولة الإعادة ببني سويف

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شهدت لجنة مدرسة أنور السادات بدائرة بندر ومركز بني سويف، قيام رئيس اللجنة المستشار كريم الصفتي، بمساعدة أحد الناخبين للإدلاء بصوته في انتخابات جولة الاعادة على المقاعد الفردية لمجلس النواب.

حيث فوجئ رئيس اللجنة بأحد الناخبين يدخل اللجنة بصعوبة لمرورة بظروف مرضية، فوجه بتوفير مقعد له لحين إستخراج رقمه الإنتخابي، وقام بمساعدته وتعريفه بكيفية التصويت الصحيحة.

شهدت اللجان الانتخابات بجولة الاعادة لمجلس النواب بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، إقبالًا من السيدات على لجان التصويت، بقرية "سدمنت" بدائرة مركز إهناسيا، منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت من التاسعة صباحًا، حرصًا منهم على المشاركة لإختيار ممثليهم على المقاعد الفردية.

وتشهد محافظة بني سويف، منافسة بين 16 مرشحًا على 8 مقاعد فردية خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالدوائر الفردية الأربعة، بعد أن أعلنت الهيئة نتائج الجولة الاولى، لمحافظات المرحلة الأولى التي تضم 14محافظة، من بينها بني سويف، والتي لم يتمكن خلالها أي مرشح بدوائر المحافظة، من حسم المنافسة على أي مقعد فردي، وتأجل الحسم لجولة الإعادة.

ففي الدائرة الأولى "مركز وبندر بني سويف وشرق النيل" والمخصص لها مقعدين "فردي" يتنافس عليهما في جولة الإعادة، كل من: محمد سيد كامل، وشهرته رمضان أبو حسان، مرشح حزب مستقبل وطن، رمز "السلم" وعبدالرحمن عبد الجواد برعي، وشهرته "د. عبد الرحمن برعي" مرشح حزب حماة وطن، رمز "الجرار" ومحمد رجب عبد العظيم، مرشح مستقل، رمز "التمساح" وثروت يوسف الداعوري، مرشح مستقل، رمز "الديك".

وفي الدائرة الثانية "مركزي ناصر والواسطى" والمخصص لها مقعدين "فردي" يتنافس عليهما في جولة الإعادة، كل من: عصام خلاف، مرشح حزب مستقبل وطن، رمز "السلم" ومحمد سيد جنيدي، مرشح حزب "الشعب الجمهوري" رمز "الصاروخ" وعبدالحكيم مسعود، مرشح حزب النور رمز "الديك" وعماد اليماني، مرشح مستقل، رمز "الطائرة".

وفي الدائرة الثانية "مركز وبندر إهناسيا" والمخصص لها مقعد "فردي" واحد يتنافس عليه في جولة الإعادة، كل من: سيد محمد محمد سيد، وشهرته "الحاج سيد الجزار" مرشح حزب مستقبل وطن، رمز "السلم" وسامي توفيق محمد كامل وشهرته "اللواء سامي توفيق" مرشح مستقل، رمز "الحصان".

وفي الدائرة الثانية "مراكز ببا والفشن وسمسطا" والمخصص لها 3 مقاعد "فردي" يتنافس عليهم في جولة الإعادة، كل من: حسام العمدة، مرشح حزب مستقبل وطن، رمز "السلم" وطه أبو الناظر، مرشح حزب مستقبل وطن، رمز "القلم" وأحمد علي عباس، مرشح حزب الشعب الجمهوري، رمز "الصاروخ" وحسين محمود مسلم، مرشح مستقل، رمز "الطائرة الهليوكوبتر" وطارق مجاور، مرشح مستقل، رمز "الأسد" ومحمود محمد أبو زيد، مرشح مستقل، رمز "التليفزيون".

وأعلنت محافظة بني سويف، عن تجهيز 481 مقرًا تضم 692 لجنة انتخابية، لإستقبال مليون و883 ألف و354 ناخبًا وناخبة، لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات المقاعد "الفردية" لمجلس النواب، والمقرر إجراؤها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر.

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