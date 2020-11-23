"اتصالات"تتعاون مع "إريكسون" في مجال شبكات الجيل الخامس

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:25 ص
اتصالات مصر
اتصالات مصر
أحمد الشيخ
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أعلنت «اتصالات»، إحدى مجموعات الاتصالات الرائدة في الأسواق العالمية الناشئة، والحاصلة على جائزة  Speedtest®  منOokla® كأسرع شبكة هاتف متحرك في العالم لعام 2020، عن تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع إريكسون (المسجلة في ناسداك: إريك) لإعداد ونشر شبكة الجيل الخامس الراديوية وشبكة الجيل الخامس الرئيسية، بما في ذلك إدارة بيانات المستخدم(UDM) . وسيتم تنفيذ هذا التعاون بالاعتماد على القدرات الفائقة للشبكة السحابية، لتمكين عملاء اتصالات من الاستمتاع بمزايا النطاق العريض المتنقل المحسن والوصول اللاسلكي الثابت والحلول الصناعية المبتكرة وإنترنت الأشياء، بفضل المزايا التي توفرها تقنية الجيل الخامس. الأمر الذي يعتبر بمثابة إنجاز استثنائي على مستوى التعاون الاستراتيجي بين الشركتين في مجال تطوير ونشر تقنية الجيل الخامس، حيث سيتم تنفيذ عدة عمليات لتوسيع نطاق شبكة النفاذ الراديوي (RAN) وإتمام عملية تحويل الشبكات الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

ويتم التركيز في إطار هذا التعاون على حالات استخدام تقنية الجيل الخامس ذات الصلة، والتطبيقات المساهمة في تعزيز رحلة التحول الرقمي لقطاعات الاقتصاد المختلفة. ومن ضمنها: النطاق العريض المتنقل المعزز، والوصول اللاسلكي الثابت، وتمكين تطبيقات تقنية الجيل الصناعية وإنترنت الأشياء (IoT). ومن المتوقع أن توفر تقنية الجيل الخامس تجارب جديدة لعملاء الاتصالات اللاسلكية، بدءاً من الخدمات الترفيهية مروراً بإنترنت الأشياء وصولاً إلى تطبيقات الأعمال.

 

وقال هيثم عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في اتصالات: " تلتزم اتصالات على نحو مستمر ببذل الجهود الهادفة لإيجاد حلول مبتكرة تساهم في الارتقاء بقيمة الخدمات المقدمة للعملاء إلى المستوى التالي. وستقوم اتصالات باعتبارها شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم عن العام 2020 وفقاً لتقييم Ookla® Speedtest® ، بالاستثمار في تقنية الجيل الخامس كبنية تحتية حيوية ذات دور ريادي في استشراف المستقبل الرقمي، وتعزيز الاستثمار في الدولة والمساهمة في تحقيق استراتيجية اقتصاد المعرفة. ونحن حريصون على ترقية شبكتنا على نحو مستمر، لتحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرات الاستيعابية والارتقاء بالأداء العام للشبكة، تلبية لاحتياجاتنا وبما يتوافق مع توقعات المستهلكين. وسنتمكن عبر نشر واعتماد تقنية الجيل الخامس بالموجات الراديوية الجديدة وشبكة الجيل الخامس الأساسية، أن نضمن الجودة الفائقة والقدرات الاستثنائية لخدمات الاتصال الموثوقة التي تعزز حياة عملائنا". 

 

ومن جهته قال إيكو نيلسون، نائب الرئيس في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: " تتعاون اتصالات مع إريكسون في إطار شراكة طويلة الأمد، استطعنا على ضوئها تعزيز جهودنا التعاونية وتطوير شبكة الجيل الخامس، لتلبية احتياجات عملائها من المؤسسات والأفراد عبر دولة الإمارات العربية المتحدة. تتميز شبكة الجيل الخامس لدى اتصالات، باحتوائها على أحدث إمكانات البنية التحتية الرقمية، مع قدرات استيعابية محسنة على نحو ملحوظ. وتوفر الشبكة المتطورة، مجموعة لامحدودة من الفرص والإمكانات التي تعود بالنفع على الأفراد والشركات والقطاعات والمجتمع في الإمارات، ونحن حريصون على الالتزام المستمر بالتعاون مع اتصالات على كافة المستويات لتحقيق هذه الرؤية".

 

تعتبر قدرات التغطية المرتبطة بشبكات الجيل الخامس معياراً رئيسياً للتنمية وصولاً إلى تحقيق رؤية المجتمع الإماراتي الرقمي - وتمكين الخدمات الجديدة وحالات الاستخدام المتطورة للمستهلكين والشركات والمجتمع ككل. وتستطيع شبكات الجيل الخامس بفضل مزايا السرعة والمرونة الاستثنائية، تحمٌل حركة مرور بيانات أكثر كثافة، باستجابة وموثوقية أكبر من أي وقت مضى.

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