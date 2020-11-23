انتخابات مجلس النواب | 3 طرق للاستعلام عن لجنتك الانتخابية ومعرفة رقمك في كشوف الانتخابات

انتخابات مجلس النواب 2020 | حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم طرق الاستعلام عن لجنتك ومعرفة رقمك في الكشوف وكافة بياناتك الانتخابية عن طريق الرقم القومي.

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

تتوافر 3 طرق للاستعلام عن لجنتك ومعرفة رقمك في الكشوف وكافة بياناتك الانتخابية عن طريق الرقم القومي، الطريقة الأولى من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، الطريقة الثانية إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151، الطريقة الثالثة الاتصال على الخط الساخن 141 عبر أي خطوط أرضية أو محمولة.

الاستعلام عن لجنتك الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

- الدخول إلى موقع للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك عبر الضغط هنــــــــــــــا

- ستظهر صفحة وضع الـ 14 رقم المدون علي بطاقة الرقم القومي والضغط علي الاستعلام.

- تظهر صفحة أخري بها قائمة بلجنتك الانتخابية ورقمك في الكشوف وكافة بياناتك.

موعد جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.





وتجرى الإعادة في 13 محافظة كالآتي: محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعد، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعد، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.





فيما خرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة الأولى.



