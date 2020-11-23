أسعار الاسماك اليوم الاثنين 23-11-2020

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:16 ص
السمك البلطي
السمك البلطي
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حققت أسعار الاسماك في الاسواق المصرية اليوم الاثنين 23-11-2020 استقرار سعريا، حيث  توافر المعروض ولم تؤثر عدم استقرار الأحوال الجوية على معدلات صيد الأسماك.

 

 سجل السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، تراوح سعر البورى "2 " بين 29 - 35 جنيها، وأسعار البلطى المزارع " 1 " ليتراوح بين 17-20 جنيها مقا، سعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل 15-16 جنيها للكيلو، واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 130 جنيها. 

وتراوح سعر البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210.جنيها، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار القشر بياض 60-85جنيها م للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 60-85 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 50 -66 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو. 

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو.

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