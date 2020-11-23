أسعار الاسماك اليوم الاثنين 23-11-2020
حققت أسعار الاسماك في الاسواق المصرية اليوم الاثنين 23-11-2020
استقرار سعريا، حيث توافر المعروض ولم
تؤثر عدم استقرار الأحوال الجوية على معدلات صيد الأسماك.
وتراوح سعر البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو، والبربون
" 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار وسعر القرميط شيلان 10 – 20
جنيها، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها،
وتراوح سعر الثعابين بين 50-210.جنيها، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34
جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25
جنيها للكيلو.
واستقرت أسعار القشر بياض 60-85جنيها م للكيلو، وسعر البياض
الأملس " 1 " 60-85 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25
– 35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة
السويسى لتسجل 50 -66 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو.
وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو، والجمبرى "
1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها
للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3
" 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها
الكيلو، والكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو.
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