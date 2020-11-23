أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23-11-2020 تواصل الاستقرار بالأسواق

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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واصلت أسعار الدواجن في مصر الاستقرار مع  تحقيق البلاد الاكتفاء الاستراتيجي منها واتجاها نحو التصدير.

 

وبحسب أعضاء في شعبة الدواجن فقد سجلت أسعار الدواجن، نحو  20 جنيه للكيلو سعر الابيض، سعر الساسو 25 جنيه ، و كتكوت ابيض4-4.25 جنيه ، و كتكوت ساسو 2.75-3 جنيه ، وامهات بيضا 15 جنيه.


وهذا قد  تراوح سعر كيلو  الدجاج للمستهلك  بين23-26  جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها، وأن الدواجن المجمدة والمصنعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها..


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