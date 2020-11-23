أسعار اللحوم في مصر اليوم الاثنين 23-11-2020
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:03 ص
الفجر الاقتصادي
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حققت
أسعار اللحوم في مصر اليوم الاثنين استقرار،
حيث تواصل الاسعار الاستقرار خلال
الفترة الماضية بفضل جهود الحكومة في اقامة العديد من المشروعات لتنمية الثورة
الحيوانية بجانب استمرار عمليات استيراد اللحوم لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي
للبلاد منها.
سجلت
أسعار اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو،
البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها
الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار
البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع
الواحدة بين 80-120جنيها، و اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي
90-100 جنيها للكيلو
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