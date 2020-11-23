موعد مباراة ارسنال المقبلة





يحل نادي آرسنال الإنجليزي ضيفا يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي على نظيره نادي مولده النرويجي.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب مولده الدولي بالنرويج.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاوربي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



