عاجل.. وفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف

أعلنت الفنانة أحلام وفاة الموزع الموسيفي طارق عاكف، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر

وكتبت أحلام عبر حسابها: انتقل الله رحمة الله الموزع الكبير الاستاذ طارق عاكف.. لاحول ولاقوة الا بالله".

ودعت الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة: قائلة: "اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك".

طارق فاروق عاكف، (مواليد 28 نوفمبر 1960م) وهو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.





يمتلك استوديو (صوت الحب) في القاهرة، عرف عنه الاعتزال مراراً ثم العودة عن قراره.



