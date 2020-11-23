حكيم يرد على محمد رمضان بصورة نادرة له مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات





وعلق علي الصورة، قائلا: "الله يرحم زعماءنا ويرحمك يا أبو عمار"، فيما نالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات الإيجابية



على جانب آخر قرر المطرب حكيم، طرح أغنيته الجديدة "ميزة" والتى انتهى من تسجيلها، في ديسمبر المقبل.. أغنية "ميزة" من كلمات صلاح مندى وألحان هانى فاروق وتوزيع زيزو فاروق.



وكان حكيم طرح مؤخرا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم، وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيطـ، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.



شارك المطرب حكيم، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" ظهر خلالها برفقة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات.