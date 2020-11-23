البورصة المصرية: لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي لما نجحت مصر في التصدي لأزمة كورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:40 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال إيهاب سعيد، عضو البورصة المصرية، إن لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية منذ ست سنوات لما استطاعت أن تقف في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وأضاف "سعيد" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الدولة المصرية استثمرت حاليًا برنامج الإصلاح الاقتصادي في مواجهة الأزمة.

وتابع "لولا تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الموازنة كنا سنواجه مشكلة كبيرة في أزمة كورونا، خاصة أن مصر هي الدولة الوحيدة التي حققت معدلات النمو في ظل هذه الأزمة".

وأشار عضو البورصة المصرية، إلى أن مؤشرات الأسهم المصرية تأثرت بشكل ايجابي بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي.


هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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