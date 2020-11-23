لن تتخيل.. وزير النقل يكشف عن عدد السائقين المتعاطين للمخدرات (فيديو)

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حقيقة وجود خلاف بين السائقين ووزارة النقل، موضحا أنه جلس مع السائقين عند إثارة هذا الأمر مرتين، وانتهى الأمر، مضيفا: "أنا قولت للسائقين عايزين نطور المرفق، ونغير فكرة الناس عن السائقين بأنهم سبب الحوادث".





وأشار "كامل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن السائقين يعلمون أن الوزارة تقف بجانبهم وتساندهم، مضيفا: "لا نرضى أن حد فيهم يتأذي طالما هما شغالين وملتزمين".





وأضاف وزير النقل، أنه كان هناك سائقين يتعاطون مخدرات بالسكك الحديدية، مؤكدا أنه لا يوجد سائق يتعاطي مواد مخدرة في السكك الحديدية الآن، معقبا: "مجبناش عصا سحرية، بس اتكلمنا مع السائقين".

وكانت عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو رصد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة.





ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا الشرق الأوسط مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة.



